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Боевики снова блокировали работу ОБСЕ на Донбассе

Боевики снова блокировали работу ОБСЕ на Донбассе
00:33 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ.

Боевики российских оккупационных войск в четверг продолжали запрещать патрулям СММ ОБСЕ доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии № 103/2020 от 1 мая 2020 года, передает корреспондент Укринформа.

"Члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях. Эти ограничения препятствуют выполнению мандата СММ", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области на блокпосте восточнее н.п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) члены российских вооруженных формирований не пропускали патруль Миссии в подконтрольные правительству районы в течение более 6 часов, мотивируя это тем, что "у СММ нет разрешения на пересечение".

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"В конце концов патрулю Миссии разрешили проехать до крайнего передового блокпоста вооруженных формирований вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), откуда 1 сотрудник СММ пешком прошел в подконтрольные правительству районы. Другие члены патруля Миссии вернулись в неподконтрольные правительству районы", - сообщается в отчете.

В Луганской области на блокпосте российских оккупационных сил южнее моста возле Станицы Луганской боевики отказали патрулю Миссии в проходе в подконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что "блокпост закрыт в связи с COVID-19". При этом один из боевиков добавил, что команде СММ также не позволят пройти в противоположном направлении.

Как известно, СММ ОБСЕ начала сталкиваться с регулярными отказами в доступе на блокпостах вооруженных формирований при попытке проезда/перехода в направлении оккупированных районов с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.

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Россия, ОБСЕ, Боевики, РФ, Донбасс, Оккупанты.
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