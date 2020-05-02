Боевики снова блокировали работу ОБСЕ на Донбассе

Новости Украины:Оккупанты на Донбассе блокируют работу СММ ОБСЕ.

Боевики российских оккупационных войск в четверг продолжали запрещать патрулям СММ ОБСЕ доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии № 103/2020 от 1 мая 2020 года, передает корреспондент Укринформа.

"Члены вооруженных формирований продолжали запрещать патрулям Миссии доступ на блокпостах вдоль официальных дорожных коридоров в Донецкой и Луганской областях. Эти ограничения препятствуют выполнению мандата СММ", - говорится в отчете.

В частности, в Донецкой области на блокпосте восточнее н.п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка) члены российских вооруженных формирований не пропускали патруль Миссии в подконтрольные правительству районы в течение более 6 часов, мотивируя это тем, что "у СММ нет разрешения на пересечение".

"В конце концов патрулю Миссии разрешили проехать до крайнего передового блокпоста вооруженных формирований вблизи н. п. Александровка (неподконтрольный правительству, 20 км к юго-западу от Донецка), откуда 1 сотрудник СММ пешком прошел в подконтрольные правительству районы. Другие члены патруля Миссии вернулись в неподконтрольные правительству районы", - сообщается в отчете.

В Луганской области на блокпосте российских оккупационных сил южнее моста возле Станицы Луганской боевики отказали патрулю Миссии в проходе в подконтрольные правительству районы, ссылаясь на то, что "блокпост закрыт в связи с COVID-19". При этом один из боевиков добавил, что команде СММ также не позволят пройти в противоположном направлении.

Как известно, СММ ОБСЕ начала сталкиваться с регулярными отказами в доступе на блокпостах вооруженных формирований при попытке проезда/перехода в направлении оккупированных районов с 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области.