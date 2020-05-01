США в ОБСЕ осудили милитаризацию Крыма

Новости Украины:Соединенные Штаты в ОБСЕ осуждают милитаризацию Крымского полуострова.

Соединенные Штаты осуждают милитаризацию Россией Крымского полуострова и препятствование свободе судоходства в прилегающих морских районах.

Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ посол Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 30 апреля, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"США осуждают милитаризацию Россией Крымского полуострова и посягательство ней права и свободы судоходства в прилегающих морских районах, в том числе в Керченском проливе и Азовском море, что угрожает нашей общей безопасности", - сказал он.

В ходе своего выступления глава американский посол в очередной раз заявил, что США осуждают принудительный призыв на военную службу, который Россия проводит в нарушение международного права в оккупированном Крыму.

"Мы призываем Россию, мы требуем, чтобы Россия немедленно прекратила кампанию принудительного призыва в оккупированном Крыму, а также другие свои злоупотребления и вернула контроль над полуостровом Украине", - заявил он.

Напоминаем, Евросоюз в четверг призвал Россию выполнить приказ Международного суда ООН от 19 апреля 2017 года и отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа.