Кулеба: Агрессия РФ будет в центре председательства Украины на Форуме ОБСЕ

Новости Украины:На время председательства Украины в Форуме ОБСЕ особое внимание уделят продолжающейся агрессии РФ против Украины.

Во время председательства Украины в Форуме по сротрудничеству в области безопасности сотрудничества (ФБС) ОБСЕ особое внимание будет уделено продолжающейся российской агрессии против Украины, включая милитаризацию в Черноморском и Азовском регионах.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время выступления на онлайн-сессии по случаю начала украинского председательства в ФБС ОБСЕ.

"Украина будет председательствовать на Форуме в сложный период: в условиях продолжающейся российской агрессии против моей страны и во время глобальной пандемии коронавируса. Это - эпоха больших перемен", - отметил министр.

По его словам, Украина будет продолжать искать возможности конструктивного реагирования, считая ОБСЕ важной платформой для диалога. "Уникальная концепция всеохватывающего подхода безопасности особенно важна сейчас, когда мы столкнулись с беспрецедентной гибридной угрозой, ограничениями, экономическим кризисом и глубокими преобразованиями в повседневной жизни", - заявил Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что ситуация в регионе ОБСЕ характеризуется преднамеренным и грубым нарушением общих принципов и обязательств одним государством-участником, поэтому важным является возобновление выполнения этих обязательств и шаги для восстановления доверия и стабильности в регионе.

Кулеба подчеркнул, что Украина высоко ценит вклад Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в мирное урегулирование международного конфликта на Донбассе. "Украина уверена, что военно-политические аспекты этого конфликта должны оставаться в центре внимания Форума", - подчеркнул он.

Во время председательства Украины в ФБС ОБСЕ отдельную дискуссию запланировано уделить сложной ситуации безопасности в Черноморском и Азовском регионе, которая "сопровождается продолжающейся милитаризацией и препятствием свободной международной навигации".

"Следующий приоритетный вопрос - глобальная пандемия коронавируса и ее влияние на вооруженные силы и роль последних в содействии борьбы правительства с этой угрозой. Мы должны рассмотреть возможные влияния таких шагов на реализацию мероприятий по доверию и безопасности", - заявил Кулеба.

Кроме того, Украина будет внимательно следить за гибридными угрозами и их возможной связью с современными методами ведения войны. Еще один важный вопрос, внимание на котором планирует уделить Украинское председательство в ФБС - деятельность частных военных компаний.

"Венский документ остается одним из столпов европейской архитектуры безопасности. Его модернизация уже давно назрела, учитывая быстрые технологические прорывы в военной сфере и отсутствие эффективного актуального механизма сокращения рисков и противодействия инцидентам", - сообщил украинский министр о другой приоритет.

Также во время председательства Украины в Форуме по сротрудничеству в области безопасности ОБСЕ большое внимание будет уделено и проведению внезапных военных учений возле границ государств-участников и ряду других вопросов в рамках мандата Форума, в частности, легких вооружений и стрелкового оружия, выполнения резолюций СБ ООН 1540 (нераспространение оружия массового уничтожения) и 1325 (роль женщин в вопросах мира и безопасности).

Как сообщалось, 20 апреля Украина приняла от Турции четырехмесячное председательства в Форуме по сротрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Украина является первой страной, председательствующей в Форуме в онлайн-режиме, с учетом ситуации, связанной с пандемией коронавируса COVID-19.