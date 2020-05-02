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Кличко: "Столица избежала итальянского или испанского сценария"

Кличко: "Столица избежала итальянского или испанского сценария"
01:36 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: КГГА

Новости Украины:Мэр Киева рассказал, как ведет борьбу с коронавирусом в столице Украины.

Мэр Киева Виталий Кличко, экс-чемпион мира по боксу, рассказал о ситуации с коронавирусом в столице Украины и свой вклад в борьбу с пандемией:

«Вы знаете, Ухань – один из городов-побратимов Киева. Мы связались с экспертами оттуда, и они любезно поделились своим опытом и практикой, которые помогли нам сдержать распространение вируса. Они также предоставили рекомендации о том, как врачи и медсестры при высоком риске заражения могут оставаться защищенными и безопасными.

Мы использовали их рекомендации и рекомендации в процессе принятия решений, связанных с коронавирусом. Я также спросил мнение председателя Берлинского института Роберта Коха. Я уверен, что рано введенные жесткие ограничения позволили выиграть нам время, когда нам нужно было остановить распространение болезни. Ситуация здесь все еще стабильна, и мы пока избежали итальянского или испанского сценария для Киева.

Ответственность огромна. Мы говорим о здоровье и жизни миллионов людей. Как мэр столицы Украины, я каждый день сталкиваюсь с многочисленными проблемами. Сейчас Киев находится под строгим карантином, а это значит, что я сталкиваюсь с абсолютно новыми и самыми неотложными проблемами, с которыми я никогда не сталкивался раньше. И я делаю все возможное, чтобы остановить распространение вируса и защитить киевлян. Я использую все доступные инструменты, лучшие практики других городов и стран. Сейчас мы все работаем без перерыва, 24 часа в сутки, и я почти живу в своем офисе.

Воля к победе, настойчивость перед лицом множества трудностей, готовность бороться изо всех сил одинаково важны как на государственной службе, так и в спорте. Я продолжаю учиться, можно сказать, каждый день. Я не стесняюсь обращаться за советом и узнавать что-то новое. Это непростая задача – принимать сильные решения перед лицом пандемии. За трудными решениями стоят экономические потери малого и среднего бизнеса, низкий уровень благосостояния простых людей, сокращение многих муниципальных проектов, нарушение нормальной жизни и разочарование жителей города.

Как мэр Киева, который отвечает за благосостояние города, я должен сообщать полную картину того, что происходит, наш ответ на остановку вспышки и весь масштаб угрозы, с которой сталкивается Киев. Именно поэтому каждый день я провожу онлайн-брифинг. Сегодняшняя ситуация – не о чьей-то популярности или имидже. Это не шутка. Это вопрос здоровья и жизни людей. Трудные времена требуют трудных решений. Моим главным приоритетом является то, что Киев преодолевает трудности с минимальным ущербом. Мы восстановим экономику, но никто не сможет воскресить людей. 

Никто никогда не мог бы предсказать огромные людские и экономические потери для всех стран мира. Даже самые хорошо развитые системы общественного здравоохранения, такие как система в США, не могут справиться с растущим числом пациентов в критическом состоянии. Никто не может предсказать, как пандемия будет прогрессировать. Но я думаю, что возможно снизить риск пандемии. И многое из этого зависит от наших действий. Такие простые вещи, как мытье рук, сидение дома и раннее обращение за медицинской помощью, могут спасти жизни.

Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян

Каждый день я обращаюсь к киевлянам и украинцам. Все, что я им говорю, можно сказать людям по всему миру. Береги себя, соблюдай правила ограничения. Это вопрос вашего здоровья и жизни, а также здоровья и жизни ваших близких. Главное, что мы все можем и должны сделать сейчас, – это предотвратить всплеск инфекции, который приведет к краху общественного здравоохранения. Решение простое, но все же сложное: оставаться дома означает оставаться в безопасности.

Если говорить глобально, я хочу предостеречь от ситуации, когда странам приходится самостоятельно бороться с коронавирусом. Мы должны помогать и поддерживать друг друга, чтобы вместе преодолеть этот кризис. Вирус безразличен к цвету вашей кожи, расы или религии. Это глобальная угроза, против которой мы должны противостоять. Изучение передового опыта, взаимная поддержка и совместные усилия жизненно важны сегодня. В этой новой реальности коронавируса мы должны найти новые способы поддержки друг друга, несмотря на закрытые границы и дистанцирование».

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Виталий Кличко, Киев, Украина, Италия, Испания.
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