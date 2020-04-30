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Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян

Карантин в Киеве: Кличко возмутился поведением киевлян
15:19 Сегодня Телеграф УНН Фото: КГГА

Киевский городской глава Виталий Кличко заявил, что шокирован большим количеством киевлян, гуляющих по городу к тому же без масок.

Мэр Киева Виталий Кличко предупредил нарушителей карантина, что они подвергают опасности не только себя, но и многих других людей, и просит не предъявлять претензии в случае заболевания коронавирусом.

Об этом он сообщил во время брифинга.

“Я неприятно шокирован количеством людей, которые сами себе отменили карантин, вышли на улицы, пренебрегая всеми правилами безопасности. Вчера на Крещатике гуляло много людей, без масок. Более того, с детьми”, — отметил он.

Кроме того, Кличко отметил, что в случае сильной вспышки, люди не смогут предъявить претензии городской власти из-за того, что их не предупреждали.

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“Хочу сказать одно: вы, конечно, можете не верить в угрозу и говорить, что все это — легенды, но в таком случае вы не можете потом предъявлять претензии, что больницы — переполнены, что вам не смогли оказать помощь, что вас не предупреждали, потому что как уберечь людей, если они сами этого не хотят. Еще подвергают опасности других”, — добавил Кличко.

Напомним, в Киеве с начала пандемии подтверждено 1401 случай заболевания COVID-19. Так, за сутки заболели еще 60 человек.

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Виталий Кличко, Киев, Covid-19, Коронавирус в Киеве, Карантин в Киеве.
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