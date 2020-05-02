На Кировоградщине еще 14 человек выздоровели от COVID-19

Новости Украины:В Кировоградской области еще 14 человек вылечились от коронавируса.

В Кировоградской области еще 14 человек выздоровели от коронавируса. Об этом сообщили в преcс-службе Кировоградской ОГА.

Выздоровели житель Знаменки, 2 жителей Александровского района, 2 жителей Долинского района и 9 жителей Кропивницкого.

За минувшие сутки провели 225 исследований методом ПЦР-реакции. Из них подтвердился только один новый случай. Речь идет о 70-летней женщине, которая находится на госпитализации в Центральной городской больницы в Кропивницкому.

Всего в области зарегистрировали 392 случая заболевания коронавирусом.

30 апреля зафиксировали еще один летальный случай среди инфицированных COVID-19. В Центральной городской больнице в Кропивницком от пневмонии умер 87-летний мужчина, который находился в тяжелом состоянии в реанимации.

Напомним, в Кировоградской области введут дополнительные карантинные ограничения на майские праздники.