На Донбассе фиксируют увеличение количества взрывов

Новости Украины:СММ ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

СММ ОБСЕ зафиксировала в четверг, 30 апреля, 215 взрывов в Донецкой области и около 45 - на Луганщине.

Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии №103/2020 от 1 мая, передает корреспондент Укринформа.

"В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав также больше взрывов (около 215), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 25 взрывов)", - говорится в отчете.

Как отмечается, большинство взрывов зафиксировано в районах к юго-востоку от н. п. Чермалык (подконтрольный правительству, 77 км к югу от Донецка), в пределах 5 км от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка), а также в районах к юго-востоку от н. п. Гнутово (подконтрольный правительству, 90 км к югу от Донецка).

"В Луганской области Миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, между тем зафиксировав больше взрывов (примерно 45), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (10 взрывов)", - сообщили в СММ.

Чаще всего нарушения режима прекращения огня фиксировались в районах к востоку, юго-востоку и югу от Попасной (подконтрольная правительству, 69 км к западу от Луганска), к юго-востоку от н. п. Муратово (подконтрольный правительству, 51 км к северо-западу от Луганска), а также к северо-востоку от участка разведения в районе Золотого (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).