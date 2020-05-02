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В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить пожары

В Чернобыльской зоне и в Житомирской области продолжают тушить пожары
08:14 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы.

Спасатели локализовали пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области, продолжается тушение очагов возгорания, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах пройденных огнем. Для обустройства противопожарных разрывов тяжелой инженерной техникой создано 1059 км минерализованных полос. К тушению привлечены 203 человек и 64 единицы техники, из них от ГСЧС 145 человек личного состава и 34 единицы техники.

Пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов Житомирской области локализованы.

Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника

По состоянию на 7:00 2 мая подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пеньков и древесины. Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 405 человек и 75 единиц техники, из них от ГСЧС 69 человек личного состава и 22 единицы техники.

Напомним, в Украине с начала года уже возникло около 23 тысяч пожаров в экосистемах, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году.

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Пожар, Пожары, Житомирская область, Спасатели, Чернобыль, Торфяники, Загрязнение воздуха, ГСЧС, Чернобыльская зона.
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