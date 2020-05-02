В Обухове произошло смертельное ДТП: на обочину вылетели грузовик и легковушка

Новости Украины:На одном из перекрестков Обухова, что в Киевской области, произошло серьезное ДТП.

В пятницу на автодороге по улице Киевская в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС.

К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов. По прибытию на место вызова спасатели установлено, что грузовик "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mazda 323 и вылетели на обочину.

К сожалению, от полученных травм на месте погиб водитель Mazda. Пассажира этой же машины срочно госпитализировали. В отношении водителя грузовика, то он почти не травмировался.

Обстоятельства ужасной аварии устанавливаются.

Спасатели смыли горюче-смазочных вещества с дороги и отключили аккумуляторы автомобилей для предотвращения возникновения пожара.