Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В Украине за сутки подтвердили 550 случаев COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
В мире продолжает расти количество заражений COVID-19
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Агуэро может вернуться в чемпионат Испании
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая
Иван Ветхопещерник: приметы и обряды на 2 мая

В Обухове произошло смертельное ДТП: на обочину вылетели грузовик и легковушка

В Обухове произошло смертельное ДТП: на обочину вылетели грузовик и легковушка
10:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На одном из перекрестков Обухова, что в Киевской области, произошло серьезное ДТП.

В пятницу на автодороге по улице Киевская в городе Обухов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Об этом сообщает ГСЧС.

К месту вызова были направлены дежурный караул 16-й Государственной пожарно-спасательной части г. Обухов. По прибытию на место вызова спасатели установлено, что грузовик "КамАЗ" столкнулся с легковым автомобилем Mazda 323 и вылетели на обочину.

К сожалению, от полученных травм на месте погиб водитель Mazda. Пассажира этой же машины срочно госпитализировали. В отношении водителя грузовика, то он почти не травмировался.

Обстоятельства ужасной аварии устанавливаются.

Пьяный водитель "скорой" попал в ДТП в Киевской области

Спасатели смыли горюче-смазочных вещества с дороги и отключили аккумуляторы автомобилей для предотвращения возникновения пожара.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ДТП, Киевская область, Авария, Обухов, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 В Днепропетровской области разбился самолет: есть погибшие (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Боевики усилили обстрелы на Донбассе, есть раненые
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Сегодня шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе
Родительские субботы в мае 2020 года
Родительские субботы в мае 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь