Годовщина событий 2 мая: порядок в Одессе будут охраняют 1,5 тысячи полицейских

Новости Украины:Основные превентивные меры сосредоточены возле Соборной площади, Куликова поля и в центральной части города.

В Одессе полицейские приступили к усиленной охране общественного порядка в день шестой годовщины событий 2 мая. Об этом сообщает полиция Одесской области.

"В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых - работники полиции, ГСЧС, нацгвардейцы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители проводят разъяснительную работу с людьми и следят за соблюдением норм действующего законодательства и карантинных требований.

В полиции напомнили, что Постановлением Кабинета министров Украины от 11 03.2020 №211 (с изменениями) определен ряд ограничений и запретов, направленных на предотвращение распространения на территории Украины коронавирусной инфекции COVID-19. Среди них - запрет на проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий. Кроме того, напомнили о предусмотренной ст. 436-1 УКУ уголовной ответственности за использование запрещенной символики коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов.

Правоохранители призвали граждан не нарушать закон, соблюдать требования карантина, не провоцировать конфликтных ситуаций.

Сегодня исполняется шестая годовщина трагических событий в Одессе, когда во время массовых беспорядков погибли до полусотни человек.