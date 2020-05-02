Возле Гнутово боевики применили БПЛА с гранатометным выстрелом

Новости Украины:Сегодня, 2 мая, российско-оккупационные войска обстреляли украинских военных с БПЛА вблизи населенного пункта Гнутово.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе сегодня, 2 мая, применили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) с гранатометным выстрелом, в результате чего украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

"Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Сообщается, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, "дали захватчикам адекватный ответ". Потери противника уточняются.

Как сообщалось ранее, с начала суток боевики 13 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый.