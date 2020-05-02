В Житомирской области при поджоге сухой травы погибла женщина

Новости Украины:В Житомирской области во время сжигания травы погибла 79-летняя женщина.

В Житомирской области 79-летняя женщина получила 50% ожогов тела 4 степени и вскоре умерла после того, как решила сжечь траву на собственном приусадебном участке. Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области.

"На одном из пожаров, зафиксированом в течение суток, погибла 79-летняя женщина. Чрезвычайное происшествие произошло в селе Гремячее Романовского района. По словам очевидцев, бабушка решила сжечь остатки сухой растительности на собственном приусадебном участке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тогда наблюдалась сухая и ветреная погода, которая способствовала быстрому распространению пламени. Через некоторое время соседи увидели густой столб дыма на огороде. Когда прибежали к месту происшествия, то увидели, что бабушка лежит возле пожара в полубессознательном состоянии.

"Очевидцы вызвали "скорую", на которой пострадавшую доставили в больницу. Женщина получила 50% ожогов тела 4 степени. Спасти ее жизнь так и не удалось", - добавляется в сообщении.

Напомним, пожары в лесных массивах зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения и в Житомирской области локализованы.