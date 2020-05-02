В Харькове неизвестные избили журналиста (Фото)

Новости Украины:В Харькове напали на журналиста после того, как он вызвал полицию из-за несоблюдения карантина.

В Харькове ночью 1 мая избили журналиста, специалиста по кибербезопасности Никиту Кныша.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

«Сам пострадавший опубликовал видео с места происшествия и свой видеокомментарий. На видео видно на лице следы жестокого избиения, большая гематома под правым глазом», - написал Томиленко.

«По словам Никиты, он решил снять на видео нарушения условий карантина - бурная ночная жизнь на парковке возле станции метро ”Научная”, где любит проводить досуг «золотая молодежь». На видео видно, что Никита Кныш представляется журналистом и задает молодежи вопрос о нарушении ими карантина. Кто-то оправдывается, кто-то отказывается отвечать или оскорбляет журналиста», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после съемки сюжета Никита вызвал на место происшествия полицию, чтобы та отреагировала на нарушения.

«Однако патрульные, которые приехали, не проводили никаких профилактических действий, и журналисту, который их вызвал, заявили об отсутствии оснований для воздействия на граждан на парковке. На видео записан длительный разговор журналиста с патрульными, где он убеждает о необходимости реагирования, а правоохранители отказываются, потому что «правительственное постановление о карантине - это рекомендация, а не требование». В конце концов, патрульные покинули место отдыха харьковской молодежи. Как свидетельствует журналист, в считанные секунды после того, как полицейские уехали, на него напали и жестоко избили. Злоумышленники отобрали телефон и рюкзак с ноутбуком и личными вещами», - рассказал Томиленко.

Уже по факту нападения Никита Кныш вызвал полицию уже для следственно-оперативных действий и поехал в больницу снимать побои.

Также пострадавший опубликовал фрагмент видео с камеры наблюдения, на котором зафиксированы его избиение, и злоумышленник, который забрал рюкзак. Телефон тот выбросил по дороге.

Между тем полиция Харьковской области сообщила, что полицейские устанавливают личности неизвестных, которые напали на мужчину в Шевченковском районе Харькова.

1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором ноутбук, телефон и оружие.

По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Полицейские провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей, изъяли записи с камер видеонаблюдения.

При обследовании прилегающей территории работники полиции обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Пострадавший с ушибами тела и лица обратился за помощью в больницу.

Следователями Шевченковского отдела полиции сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.