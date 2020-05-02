Главы МИД четырех стран: Сегодня мы отмечаем решающую роль журналистов во всем мире

Новости мира:Главы МИД четырех стран заявили, что пресса не должна стать объектом давления властей в период пандемии.

Свободные СМИ являются залогом демократии, и в условиях реагирования правительствами стран на пандемию COVID-19 СМИ не должны стать объектом давления со стороны властей.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Нидерландов, Германии и Франции по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Сегодня мы отмечаем решающую роль журналистов во всем мире. Тема этого года "Журналистика без страха или благоволения" (Journalism without fear or favour) подчеркивает важность мероприятий по обеспечению независимой журналистики как необходимого условия для функционирования демократии ", - заявляют министры.

Как подчеркнуто в заявлении, министры воспользовались случаем, чтобы выразить свою поддержку журналистам, чтобы те продолжали предоставлять общественности надежную, качественную информацию - это задача, которая со времени эпидемии COVID19 стала не только более важной, но и значительно более сложной.

"Свободная пресса имеет решающее значение для всестороннего реагирования на пандемию COVID-19; только информируя общественность, мы можем предотвратить дальнейшее распространение COVID-19", - говорится в заявлении.

Главы МИД призывают противодействовать всем попыткам любых государств использовать пандемию для ограничения свободы прессы, замалчивания дебатов, давления на журналистов или распространения дезинформации. Обеспокоенность вызывает то, что издание по всему миру сокращаются и закрываются.

"Особенно в эти времена мы зависим от независимой, основанной на фактах и надежной журналистики. Свободная пресса имеет решающее значение для всестороннего реагирования на текущую пандемию COVID-19. Только информируя общественность, мы можем предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 ", - подчеркивается в заявлении четырех министров.

Они поддерживают призыв генерального секретаря ООН к правительствам, а также средствам массовой информации и технологических компаний противодействовать дезинформации с помощью свободной, точной, понятной и обоснованной информации и избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к цензуре. И призывают правительства не использовать пандемию COVID-19 как повод для ограничения свободы прессы и защищать журналистов от травли, угроз, задержания или цензуры, ведь информация должна распространяться "без подавления".

Всемирный день свободы прессы отмечается 3 мая ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).