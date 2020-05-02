Скачать
Суббота, 02.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
Зеленский о событиях в Одессе 2 мая 2014 года: Это тяжелый эпизод нашей новой истории
"До 140 тысяч смертей до конца уже этого года": Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
Ляшко призывает не спешить с полной отменой карантина
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
ФИФА рассматривает идею перехода на календарь по схеме весна-осень
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния
Когда полнолуние в мае 2020: дата и время полнолуния

Главы МИД четырех стран: Сегодня мы отмечаем решающую роль журналистов во всем мире

Главы МИД четырех стран: Сегодня мы отмечаем решающую роль журналистов во всем мире
16:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости мира:Главы МИД четырех стран заявили, что пресса не должна стать объектом давления властей в период пандемии.

Свободные СМИ являются залогом демократии, и в условиях реагирования правительствами стран на пандемию COVID-19 СМИ не должны стать объектом давления со стороны властей.

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Великобритании, Нидерландов, Германии и Франции по случаю Всемирного дня свободы прессы.

"Сегодня мы отмечаем решающую роль журналистов во всем мире. Тема этого года "Журналистика без страха или благоволения" (Journalism without fear or favour) подчеркивает важность мероприятий по обеспечению независимой журналистики как необходимого условия для функционирования демократии ", - заявляют министры.

Как подчеркнуто в заявлении, министры воспользовались случаем, чтобы выразить свою поддержку журналистам, чтобы те продолжали предоставлять общественности надежную, качественную информацию - это задача, которая со времени эпидемии COVID19 стала не только более важной, но и значительно более сложной.

Жесткий карантин: в Испании резко упал уровень преступности

"Свободная пресса имеет решающее значение для всестороннего реагирования на пандемию COVID-19; только информируя общественность, мы можем предотвратить дальнейшее распространение COVID-19", - говорится в заявлении.

Главы МИД призывают противодействовать всем попыткам любых государств использовать пандемию для ограничения свободы прессы, замалчивания дебатов, давления на журналистов или распространения дезинформации. Обеспокоенность вызывает то, что издание по всему миру сокращаются и закрываются.

"Особенно в эти времена мы зависим от независимой, основанной на фактах и надежной журналистики. Свободная пресса имеет решающее значение для всестороннего реагирования на текущую пандемию COVID-19. Только информируя общественность, мы можем предотвратить дальнейшее распространение COVID-19 ", - подчеркивается в заявлении четырех министров.

Президент ПАСЕ: Незаменимость прессы в очередной раз была подтверждена во время кризиса COVID-19

Они поддерживают призыв генерального секретаря ООН к правительствам, а также средствам массовой информации и технологических компаний противодействовать дезинформации с помощью свободной, точной, понятной и обоснованной информации и избегать чрезмерных усилий, которые могут привести к цензуре. И призывают правительства не использовать пандемию COVID-19 как повод для ограничения свободы прессы и защищать журналистов от травли, угроз, задержания или цензуры, ведь информация должна распространяться "без подавления".

Всемирный день свободы прессы отмечается 3 мая ежегодно с 1992 года по инициативе представителей независимой прессы стран Африки, одобренной Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Германия, Франция, Великобритания, СМИ, Нидерланды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой у Вас цвет глаз? Этот тест определить главные черты Вашего характера
02 Новый клип на песню "Беги" Златы Огневич покоряет просторы интернета (Видео)
03 В Катаре из-за шторма столкнулись два пассажирских самолета (видео)
04 Кейт Миддлтон приобщает двухлетнего принца Луи к семейным традициям
05 Летнее тепло и дожди с грозами: погода на 2 мая
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
Минэкоэнерго: В Украине не будет веерных отключений света
&quot;Черкассы будут сопротивляться&quot;: Бондаренко обратился к Зеленскому (Видео)
Мэр Черкасс обратился к Зеленскому (Видео)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 2 мая
Ушел из жизни известный актер сериала &quot;Игры престолов&quot;
Ушел из жизни известный актер сериала "Игры престолов"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь