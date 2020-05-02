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Нацгвардейцы задержали трех человек в Чернобыльской зоне

Нацгвардейцы задержали трех человек в Чернобыльской зоне
23:18 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НГУ

Новости Украины:Военнослужащие спецподразделения "Омега" Северного ОТО Национальной гвардии задержали трех человек в Чернобыльской зоне.

Сегодня, около 10:00 утра, во время выполнения служебно-боевых задач по поиску лиц, причастных к поджогам в Чернобыльской зоне, поисковая группа военнослужащих спецподразделения «Омега» Северного ОТО Национальной гвардии задержала в городе Припять трех человек в заброшенной многоэтажке.

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

«Проводя поисковые мероприятия в данном квадрате, мы обратили внимание на силуэт человека в окне заброшенной многоэтажки. Я дал команду оцепить здание. Поднявшись на 13-й этаж, в одной из квартир мы задержали трех человек. Заметив нас, они начали собирать вещи и пытались убежать. По словам задержанных, они решили отметить майские праздники поездкой в Чернобыльскую зону», - рассказал командир поисковой группы.

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Задержанные были переданы следственно-оперативной группе районного отделения Национальной полиции ЧАЭС в Киевской области для дальнейшего выяснения обстоятельств незаконного проникновения в Чернобыльскую зону отчуждения.

Предварительно им инкриминируют ст. 46-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению).

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Омега, Чернобыльская зона, Нацгвардия.
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