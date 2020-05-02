У первого заместителя главы Житомирского облсовета выявили COVID-19

Новости Украины:Первый заместитель главы Житомирского облсовета Сергей Крамаренко заразился коронавирусом.

У первого заместителя председателя Житомирского областного совета Сергея Крамаренко лабораторно подтвердили COVID-19.

Об этом Крамаренко сообщил в Facebook.

«Уважаемые друзья, хочу вам сообщить, что у меня в четверг вечером обнаружили вирус COVID-19. Для меня это стало неожиданностью, но я понимаю, что контактирую с большим количеством людей со всей Житомирщины и Украины, поэтому и уберечься было почти нереально. Самочувствие на данный момент нормальное, настроение боевое», - говорится в сообщении.

Крамаренко добавил, что лечится дома, а все лица, которые имели с ним контакты, находятся на самоизоляции.

По последним данным, на Житомирщине лабораторно подтверждено 393 случая коронавируса. Десять заболевших скончались, 23 выздоровели.

Напоминаем, по состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19 (за последние сутки – 550). В общем за все время зафиксировано 279 летальных случаев, 1498 пациентов выздоровели.