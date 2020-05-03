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Задержаны интернет-мошенники, обманувшие украинцев более чем на 3,5 млн гривен

Задержаны интернет-мошенники, обманувшие украинцев более чем на 3,5 млн гривен
00:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: Киберполиция

Новости Украины:Киберполиция разоблачила группу людей, которые в интернете обманули украинцев на сумму более 3,5 млн гривен.

Мошенники через интернет обманули украинцев на сумму более 3,5 млн гривен во время нелегальной торговли средствами индивидуальной защиты.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники киберполиции совместно со следователями провели мероприятия по выявлению лиц, использующих пандемиею коронавируса для совершения мошеннических действий и занимаюлись нелегальной торговлей средствами индивидуальной защиты, медицинскими изделиями и осуществляли противоправную деятельность в киберпространстве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом проведено 56 санкционированных обысков совместно со следственными подразделениями Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры, в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской и Черниговской областях.

"В результате проведенных мероприятий установлено, что от преступной деятельности 40 мошенников пострадало около 1000 человек, которым был причинен ущерб на сумму свыше 3,5 миллиона гривен", - сообщили в полиции.

В частности, в Днепропетровской области разоблачены две группы, которые в сети Интернет размещали тысячи объявлений о продаже термометров, медицинских масок, антисептиков и других предметов противоэпидемической защиты. После того, как они получали предоплату или полную оплату за товар на подконтрольные счета, объявления удаляли и переставали выходить на связь.

"По местам проживания и в автомобилях фигурантов проведены обыски. По результатам изъяты вещественные доказательства: банковские карты, мобильные телефоны, денежные средства. Окончательная сумма ущерба устанавливается. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленникам в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 8 лет лишения свободы", - резюмировали правоохранители.

Госспецсвязи: В Украине за неделю зафиксировали почти три тысячи кибератак

Кроме этого, сообщается, что киберполицейские в рамках меморандумов о сотрудничестве с сайтами объявлений заблокировали более 32 тысяч фейковых аккаунтов.

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