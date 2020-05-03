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Полиция рассказала, как прошли мероприятия к годовщине трагедии 2 мая

Полиция рассказала, как прошли мероприятия к годовщине трагедии 2 мая
01:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:В МВД рассказали о безопасности во время мероприятий к годовщине трагедии 2 мая.

В Одессе правоохранители обеспечили правопорядок и безопасность людей во время мероприятий, связанных с событиями 2 мая 2014 года.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в течение дня на территории Одессы в усиленном режиме работали более 1,5 тыс. правоохранителей. Их работу координировали оперативный штаб и развернутый в главке полиции ситуационный центр.

Отмечается, что на локациях, где проходили мероприятия, разъяснительную работу с гражданами проводили полицейские диалога. В главке утверждают, что грубых нарушений 2 мая полиция не допустила. Вместе с тем, по состоянию на 20:00, в полицию были доставлены 7 человек, составлено 10 админпротоколов. В числе нарушителей – двое мужчин, 1955 и 1972 годов рождения, которых доставили в Приморский отдел полиции с Куликова поля.

Старший из нарушителей высказывался в адрес граждан, применяя нецензурные выражения, и оказывал сопротивление полицейским, которые пытались его утихомирить. Кроме того, пренебрегая правила карантина, мужчина был без средств индивидуальной защиты.

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В отношении него полицейские составили протоколы сразу по трем статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях - 173 (мелкое хулиганство), 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и 44-3 (нарушение правил карантина людей). Другой мужчина, согласно ст.178 КУоАП, будет отвечать за появление в общественном месте в пьяном виде.

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Одесса, Полиция, 2 мая, Нацполиция.
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