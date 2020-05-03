ГСЧС: Все лесные пожары в Киевской и Житомирской областях локализовали

Новости Украины:Все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали.

По состоянию на вечер субботы все очаги лесных пожаров в Киевской и Житомирской областях локализовали силы Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Об этом информирует сообщение ГСЧС.

"По состоянию на 18 часов 2 мая все очаги пожаров в Олевском, Лугинском и Овручском районах (Житомирская область – УП) локализованы.

Пожары в лесных массивах Зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения (Киевская область – УП) локализованы.

Отмечается, что на Житомирщине местами тлеет лесная подстилка, пеньки и древесина. Тушить ее работникам лесхозов помогают спасатели. Всего в лесах области работают 132 человека и 30 единиц техники.

На Киевщине подразделения ГСЧС оказывают помощь Государственному агентству по управлению зоной отчуждения тушить отдельные очаги тления торфяников. К борьбе с огнем привлечены 173 человека и 56 единиц техники.

"Радиационный фон по г. Киеву, Киевской области и в зоне отчуждения в пределах естественных фоновых значений", – утверждают в ГСЧС.