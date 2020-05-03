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Избиение журналиста в Харькове: полиция открыла дело

Избиение журналиста в Харькове: полиция открыла дело
02:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Полиция

Новости Украины:По факту нападения на журналиста в Харькове начали уголовное производство.

Следователь Шевченковского райотдела полиции Харькова открыл уголовное производство по факту нападения на журналиста на проспекте Науки.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"1 мая около 23:00 в полицию поступила информация о том, что на проспекте Науки на 28-летнего мужчину напали неизвестные и отобрали рюкзак, в котором лежали ноутбук, телефон и оружие. По указанному в сообщении адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские провели осмотр места, опросили свидетелей, изъяли записи с камер наблюдения. На прилегающей территории правоохранители обнаружили рюкзак с вещами потерпевшего.

Отмечается, что пострадавший с ушибами тела и лица обратился за медицинской помощью в больницу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 345-1(угроза или насилие в отношении журналиста) УК. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

Напоминаем, 2 мая НСЖУ заявил, что в Харькове избили журналиста Никиту Кныша. На одном из паркингов он расспрашивал молодежь о нарушении ими карантинных ограничений. После съемки сюжета Кныш вызвал полицию, чтобы та отреагировала на нарушение.

Патрульные заявили об отсутствии оснований для влияния на этих граждан. После того, как полиция уехала, журналиста избили.

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Харьков, Полиция, Журналист, Дело, Нацполиция.
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