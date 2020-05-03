На Ровенщине за сутки выявили 30 случаев коронавируса

Новости Украины:На Ровенщине подтверждено 30 новых случаев заболевания COVID-19.

По состоянию на вечер 2 мая на Ровенщине подтверждено 30 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу председателя Ровенской ОГА Виталия Коваля в Facebook.

Так, новые случаи зафиксированы в:

4 из Рокитновского района (3 из с.Познань, 1 — с.Хмиль) 15 из Ровенского района (12 — с.Зоря и по одному в селах Бронники, Городок и Ремель) 1 из г. Дубно; 4 из Ровно; 2 из м.Вараш; 1 из Здолбуновского района (пгт Мизоч) 1 из Березновского района (с.Богуши) 2 из Корецкого района (с.Невиркив).

Отмечается, что возраст больных составил от 6 до 88 лет.

“Таким образом в Ровенской области зарегистрировано 724 случая заболевания COVID-19. Из них — 17 летальных и уже 67 человек выздоровели. В понедельник к работе приступает мой первый заместитель Сергей Подолин. (Его) ПЦР-тесты дважды показали отрицательный результат”, — написал Коваль. Подолин ранее сообщил на своей странице, что выздоровел от COVID-19.

Коваль добавил, что сейчас на проверке в Ровенском областном лабораторном центре 124 образцы, а результаты он сообщит утром.

Коваль отметил, что в четырех городах Ровенской заработали продуктовые рынки. “Рынки работают только при условии соблюдения карантинных ограничений:

на входе для посетителей проводят температурный скрининг. в павильонах установили полки с дезинфицирующими средствами. рабочие места разделили специальными экранами, которые помогают посетителям соблюдать необходимую дистанцию.

“При выявлении нарушений — рынки сразу закроют”, — резюмировал председатель Ровенской ОГА.

Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 11 411 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 279 — летальные.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.