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ПЦР-тесты на Закарпатье будут изготавливать уже три лаборатории

ПЦР-тесты на Закарпатье будут изготавливать уже три лаборатории
03:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Уже три лаборатории Закарпатья будут делать ПЦР-тесты.

В Закарпатской области открывают еще одну лабораторию, где будут проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Теперь в регионе действуют три такие учреждения.

Об этом рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров, сообщает ОГА.

"Запускаем работу еще одной лаборатории, где будут проводить тестирование COVID-19 методом ПЦР. Присоединяется к тестированию областной центр общественного здоровья в Ужгороде", - отметил Петров.

Он добавил, что отныне на Закарпатье будут работать три лаборатории, и это позволит процентов на 50% увеличить количество проводимых в области тестов.

По последним данным, COVID-19 выявлен у 496 жителей Закарпатья, из них – 125 медики.

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За прошедшие сутки методом ПЦР коронавирус подтвердили в 64 закарпатцев. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19 (за последние сутки – 550). Всего с начала эпидемии зафиксировано 279 летальных случаев, 1498 пациентов выздоровели.

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Все по теме:

Закарпатье, Тест, Тестирование, Коронавирус, Covid-19.
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