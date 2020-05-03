ПЦР-тесты на Закарпатье будут изготавливать уже три лаборатории

Новости Украины:Уже три лаборатории Закарпатья будут делать ПЦР-тесты.

В Закарпатской области открывают еще одну лабораторию, где будут проводить тестирование на COVID-19 методом ПЦР. Теперь в регионе действуют три такие учреждения.

Об этом рассказал глава Закарпатской облгосадминистрации Алексей Петров, сообщает ОГА.

"Запускаем работу еще одной лаборатории, где будут проводить тестирование COVID-19 методом ПЦР. Присоединяется к тестированию областной центр общественного здоровья в Ужгороде", - отметил Петров.

Он добавил, что отныне на Закарпатье будут работать три лаборатории, и это позволит процентов на 50% увеличить количество проводимых в области тестов.

По последним данным, COVID-19 выявлен у 496 жителей Закарпатья, из них – 125 медики.

За прошедшие сутки методом ПЦР коронавирус подтвердили в 64 закарпатцев. Это самый большой суточный прирост с начала эпидемии.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 2 мая в Украине подтверждено 11 411 случаев COVID-19 (за последние сутки – 550). Всего с начала эпидемии зафиксировано 279 летальных случаев, 1498 пациентов выздоровели.