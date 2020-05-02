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Обнаружит болезнь через сутки после инфицирования: в США разработали новый тест на COVID-19

Обнаружит болезнь через сутки после инфицирования: в США разработали новый тест на COVID-19
20:16 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В США новый тест на Covid-19 обнаруживает болезнь через сутки после инфицирования.

В США создали новый тест на коронавирус, который позволяет обнаруживать его уже через 24 часа после инфицирования - то есть тогда, когда у человека еще нет симптомов и за несколько дней до того, как тот сможет заразить других.

Об этом пишет The Guardian.

"Ученые, работающие на американское военное ведомство, разработали новый тест на болезнь Covid-19, который потенциально способен определить носителей вируса, прежде чем они смогут распространять болезнь", - сказано в сообщении.

Координаторы проекта надеются, что с помощью нового теста по анализу крови можно будет обнаружить наличие вируса уже через 24 часа после заражения человека - до того, как будут проявляться симптомы и за несколько дней до того, как носитель вируса будет способен передать его другим людям.

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В данный момент тест ожидает одобрения Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). Отмечается, что решение регулятор может принять в течение ближайшей недели.

По оптимистичным оценкам ученых, участвовавших в проектах, производство тестов может начаться в США уже во второй половине мая при условии их одобрения, а в перспективе ежедневно можно будет проводить до миллиона тестов.

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Как сообщалось, по состоянию на утро 2 мая в мире с начала пандемии коронавирусную болезнь Covid-19 зафиксировали у 3 401 394 инфицированных, из них 239 615 пациентов умерли, а 1 083 816 выздоровели.

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Пандемия, Тестирование, Коронавирус, Covid-19.
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