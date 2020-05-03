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На Житомирщине уже 423 человека заразились коронавирусом

На Житомирщине уже 423 человека заразились коронавирусом
04:23 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Twitter

Новости Украины:На Житомирщине уже 423 человека болеют коронавирусом.

С начала вспышки коронавируса в Житомирской области подтвердили 423 случая заражения коронавирусом, только за последние сутки количество больных увеличилось на 30 человек.

Об этом сообщает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

 "По состоянию на 22:30, по результатам лабораторного исследования 62 проб, количество больных COVID-19 выросло на 30 человек. Общая численность заражений составляет 423 человека".

Больше всего заражений зарегистрировали в Житомире – 148 человек. В Коростене обнаружили 87 больных, в Бердичеве – 79.

Большинство новых случаев подтвердили в Коростене – 16 больных. В областном центре насчитали 11 новых заражений. Также 2 случая диагностировали в Бердичеве и 1 в Житомирском районе.

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За минувшие сутки обнаружили 550 новых больных коронавирусной инфекцией.

Всего в Украине зарегистрировали 11 411 случаев COVID-19, умерли 279 человек, из них 17 медработников, 1498 пациентов уже выздоровели, из них 335 медработников.

В Житомирской области по состоянию на 2 мая насчитали 393 случая заражения.

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Житомирщина, Коронавирус, Виталий Бунечко, Covid-19.
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