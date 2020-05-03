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Беглец по прозвищу "Дед": В Кривом Роге задержали криминального "авторитета"

Беглец по прозвищу "Дед": В Кривом Роге задержали криминального "авторитета"
08:06 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В отделе ГУНП Кривого Рога дали отчет о поимке криминального авторитета.

В субботу поздно вечером на выезде из Кривого Рога, что в Днепропетровской области, правоохранители задержали криминального авторитета-беглеца по прозвищу "Дед". Об этом сообщает Национальная полиция.

Так, 2 мая, около 11 часов вечера криминальный "авторитет" по кличке "Дед" был задержан на выезде из Кривого Рога.

Удалось установить его местонахождение и автомобиль, на котором мог передвигаться 55-летний мужчина. На выезде из города оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области совместно с работниками Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области остановили автомобиль "Мерседес", в котором находился "Дед" и двое его охранников.

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В полиции напомнили, что 28 апреля криминальный "авторитет" был задержан. "Несмотря на пятилетний запрет въезда на территорию Украины, незаконно вернулся в нашу страну и планировал взять под свой так называемый криминальный контроль регион", — написали правоохранители.

"После задержания в отношении криминального „авторитета" были составлены административные протоколы и доставлен в Вознесенский райсуда Николаевской области. Суд удовлетворил представление правоохранителей о задержании „авторитета" и помещения его в Николаевский пункта временного содержания иностранцев и лиц без гражданства сроком на 6 месяцев с последующим выдворением", — говорится в сообщении.

"При выходе из здания суда, уголовному „авторитета" удалось бежать. Оперативникам удалось установить его планы и задержать", — добавляется в сообщении.

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"Проводятся первоочередные процессуальные мероприятия. Устанавливаются круг лиц, которые организовали „авторитета" побег и помогали скрываться от полицейских", — резюмировали правоохранители.

Как сообщаслоь, на Закарпатье полиция провела спецоперацию против вооруженной банды, которая планировала "контролировать регион".

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Украина, Кривой Рог, ГУНП.
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