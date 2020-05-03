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Ситуация с пожарами: Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор тушат очаги тления

Ситуация с пожарами: Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор тушат очаги тления
09:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ГСЧС

Новости Украины:В ГСЧС дали отчет о пожарной ситуации в зоне отчуждения и на Житомирщине.

Лесные пожары в Житомирской и Киевской областях, в частности в Зоне отчуждения, локализованы.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По состоянию на 7 часов 3 мая подразделениями ГСЧС предоставляется помощь ГАЗО в тушении отдельных очагов тления торфяников в очагах, пройденных огнем", - говорится в сообщении.

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К тушению привлечено 173 человека и 56 единиц техники, из них от ГСЧС - 113 человек и 29 единиц техники.

Сообщается также, что в Житомирской области подразделения ГСЧС оказывают помощь работникам лесных хозяйств на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечено 327 человек и 62 единицы техники, из них от ГСЧС - 64 человека и 22 единицы техники.

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Житомир, Пожар, Чернобыль, ГСЧС.
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