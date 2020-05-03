"Уже через неделю может произойти вспышка": эксперт предостерег от массовых поездок к морю

Новости Украины:Врач предостерег украинцев от пренебрежения карантинными правилами.

В случае массового пренебрежение украинцами карантинных правил во время майских праздников в Украине может произойти вспышка коронавирусной инфекции.

Инфекционист Дмитрий Дударь в комментарии «Обозревателю» даже назвал даты, когда может случиться вспышка, если украинцы массово рванут к морю.

"Если поедут люди, то у нас через пять-семь дней будет много больных", – заявил он.

Такой сценарий может повлечь за собой продление карантина, поскольку для смягчения мер нужно уменьшение процента новых случаев.

Как сообщалось, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что преждевременная отмена карантина может повлечь вторую волну коронавируса в Украине, поэтому правительство будет очень взвешенно подходить к ослаблению ограничительных мер.