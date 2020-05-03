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Штаб ООС: боевики выпустили 30 мин по украинским позициям, трое военных травмировано

Штаб ООС: боевики выпустили 30 мин по украинским позициям, трое военных травмировано
10:41 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook

Новости Украины:В штабе ООС дали отчет об обстрелах украинских позиций за сегодня.

По украинским защитникам вблизи Орехово боевики из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС.

"Сегодня, 3 мая, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, применив вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

Так, по украинским защитникам вблизи Орехово, оккупанты из минометов калибра 82 мм выпустили 30 мин. Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы", - говорится в сообщении.

ООС: боевики 23 раза нарушали "тишину", двое бойцов ранены

По данным пресс-центра, воинам оказали первую медицинскую помощь и оперативно эвакуировали в лечебное учреждение.

"Подразделения Объединенных сил, которые обороняются, использовали имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием РФ достойный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 23 раза нарушили режим прекращения огня.

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Обстрел, Жертвы, ВСУ, ООС.
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