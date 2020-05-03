ВСУ: за сутки медики зафиксировали еще четыре случая COVID-19

Новости Украины:В ВСУ дали отчет о количетстве зараженных среди бойцов вооруженных сил.

По состоянию на утро воскресенья в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 49 человек - за сутки было выявлено четыре новых случая. Об этом сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины.

"На 7:00 3 мая в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет 49 человек. Также за период пандемии выздоровели 30 человек и 2 летальных случая", - говорится в сообщении.

По данным командования, на изоляции, в том числе самоизоляции, сейчас находится 295 человек.

Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня - 91 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано четыре новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Больные (Харьковская область - 3 военнослужащих, Днепропетровская область -1 военнослужащий) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют", - отметили в ВСУ.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.