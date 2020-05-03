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Коронавирус: на Сумщине в еще одном из районов обнаружили COVID-19

Коронавирус: на Сумщине в еще одном из районов обнаружили COVID-19
12:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости Украины:В связи с распространением коронавируса на Сумщине обнаружили коронавирус в еще одном из районов.

На Сумщине коронавирус обнаружили еще в одном районе - Сумском.

Об этом сообщил и.о. директора Сумского областного лабораторного центра Владимир Збаражский.

"По состоянию на 3 мая на Сумщине 110 официально подтвержденных случаев заболевания COVID-19, на пять больше, чем накануне, из них 4 - летальные (по два в Конотопском и Кролевецком районах). В частности, новый случай заболевания выявлен в Сумском районе, где COVID-19 до сих пор не регистрировался. Также один случай добавился в Сумах и три - в Шостке. За сутки количество выздоровевших от коронавируса не изменилось: таких остается 62 человека ", - рассказал Збаражский.

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По его словам, по состоянию на 3 мая случаи заболевания COVID-19 подтверждены в 8 из 18 районов Сумщины и в 6 из 7 городов областного значения.

За все время эпидемии коронавируса в Украине в Конотопе подтверждено 14 случаев COVID-19 в Сумах - 13, Шостке - 11, Ахтырке - 4, Ромнах - 4, Глухове и Белополье - по 1, в Кролевецком районе - 29, Конотопском - 26, Тростянецком и Глуховском - по 2, Роменском, Недрыгайловском и Сумском - по 1.

Как сообщалось, по состоянию на утро 3 мая в Украине 11 913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1 548 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 502 новых случая.

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Украина, Сумы, Коронавирус.
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