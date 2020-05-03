В Киевской области пьяный россиянин "заминировал" село

Новости Украины:Россиянин угрожал устроить взрыв в Киевской области.

В Киевской области работники полиции задержали псевдоминера. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин России. Сейчас 44-летний нарушитель задержан и находится в изоляторе временного содержания, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.

"Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился. Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, гражданин другого государства признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которой совершен звонок на линию 102 о заминировании.

Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.