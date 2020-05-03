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В Киевской области пьяный россиянин "заминировал" село

В Киевской области пьяный россиянин "заминировал" село
14:00 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости Украины:Россиянин угрожал устроить взрыв в Киевской области.

В Киевской области работники полиции задержали псевдоминера. Им оказался мужчина без определенного места жительства, гражданин России. Сейчас 44-летний нарушитель задержан и находится в изоляторе временного содержания, передает УНН со ссылкой на сообщение полиции Киевской области.

"Мужчина позвонил на 102 и сообщил, что в селе Вишенки Бориспольского района он заминировал все гранатой и в ближайшее время произойдет взрыв. По указанному адресу работали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, факт заминировании не подтвердился. Уже через несколько часов сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области и сотрудники Бориспольского отдела полиции установили и задержали "минера", - сообщили правоохранители.

По данным полиции, гражданин другого государства признался работникам полиции, что на территории Украины находится нелегально с 2011 года. Свой поступок задержанный объяснить не смог, но сообщил, что в тот день он находился в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении неотложного обыска по месту временного проживания злоумышленника полиция обнаружила и изъяла мобильный телефон и сим-карту, с которой совершен звонок на линию 102 о заминировании.

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Также правоохранители выяснили, что мужчина в 2016 году совершил аналогичное преступление - сообщил о "заминировании" базы отдыха в селе Коблево Николаевской области.

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Следователи Бориспольского отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. О задержании гражданина Российской Федерации сообщено посольство и МИД.

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Киевская область, Минирование, Нацполиция.
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