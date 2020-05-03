В Харьковской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: есть пострадавшие (Фото)

Новости Украины:В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили 4 человека.

1 мая около 15:40 в Люботинское отделение полиции поступило сообщение о столкновении автомобиля "Daewoo" и микроавтобуса "Mercedes" у поселка Коротич. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

В результате аварии в Харьковскую городской клинической больницы скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены 53-летний водитель и 53, 47 и 28-летние пассажирки легковушки. Состояние здоровья пострадавших медики оценивают как удовлетворительное.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Все обстоятельства аварии устанавливаются.