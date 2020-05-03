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На Житомирщине продолжается тушение пожаров: в ГСЧС дали отчет о ситуации

На Житомирщине продолжается тушение пожаров: в ГСЧС дали отчет о ситуации
16:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ГСЧС

Новости Украины:На Житомирщине спасатели ликвидировали три очага пожара

В Овручском районе Житомирской области спасатели ликвидировали три очага возгорания лесной подстилки.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 12:00 3 мая в Овручском районе на территории Овручского лесничества ликвидировано два очага возгорания лесной подстилки вблизи с.Первомайское (возникло 16 апреля) и с. Дубовый Гай (возникло 29 апреля). Также ликвидировано возгорание лесной подстилки вблизи с.Лучанка в Овручском районе на территории Слободского лесничества. В настоящее время подразделениями ГСЧС предоставляется помощь работникам лесных хозяйств в тушении отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины", - говорится в сообщении.

Всего к тушению пожаров на территории Житомирской области привлечены 327 человек и 62 единицы техники.

Ситуация с пожарами: Под Чернобылем и на Житомирщине до сих пор тушат очаги тления

По данным ГСЧС по состоянию на 7:00 воскресенья, пожары в лесных массивах на территории Овручского, Лугинского и Олевского районов были локализованы, происходило тушение отдельных очагов тления лесной подстилки, пней и древесины.

Как сообщалось ранее, пожары на Житомирщине начались 4 апреля. Огонь из лесов распространялся на населенные пункты, сгорели десятки жилых домов. Полиция Житомирщины открыла ряд уголовных производств по фактам масштабных пожаров в лесах.

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Пожары, Житомирская область, ГСЧС.
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