Пограничники пресекли попытку вывоза в Польшу крупной партии полиэтиленовых перчаток

Новости Украины:Около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток пытались вывезти из Украины в Польшу.

На украинско-польской границе обнаружено около 200 тыс. полиэтиленовых перчаток. Товары, подпадающие под запрет экспорта, дважды пытались незаконно провезти в Польшу вчера через пункт пропуска "Ягодын". Об этом говорится в сообщении ГПСУ, передает УНН.

Как сообщили в пресс-службе, правонарушение предотвратили пограничники Луцкого отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

"В первом случае товар в количестве 150 тыс. штук полиэтиленовых перчаток пытались провезти в грузовике польской регистрации, которая следовала за границу как "пустая".

В остальном, общая межведомственная обзорная группа среди груза "деревянные паллеты" обнаружила еще 40 тыс.

В обоих случаях перчатки общим количеством 190 тыс. штук изъяты представителями таможни. Сумма оценки товара составила почти 26 тыс. гривен, сообщили пограничники.