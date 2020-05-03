Скачать
Воскресенье, 03.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 мая
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Самые высокие темпы распространения COVID-19: В Минздраве назвали области
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Гора из Игры Престолов побил мировой рекорд (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 4 мая

Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19

Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
11:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: ГПСУ

Новости Украины:В ГПСУ дали отчет о количетсве зараженных с реди военнослужащих.

По состоянию на утро воскресенья, коронавирус обнаружили у 14 военнослужащих и работников Госпогранслужбы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Вчера также поступило лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 еще одного представителя Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. У него наблюдается легкое течение болезни", - сообщили в пресс-службе.

По данным Госпогранслужбы, в подразделении была проведена необходимая дезинфекция помещений, приняты другие меры, в том числе направлено на самоизоляцию и находится под контролем врачей ведомства персонал, контактировал с больным. 

Эпидемия COVID-19: В Киеве уже 1511 случаев заболевания

"По состоянию на сегодня на COVID-19 в Госпогранслужбе болеет 14 военнослужащих и работников ведомства, 1 военнослужащий выздоровел", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, на 9:00 3 мая в Украине 11913 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 288 летальных, 1547 пациентов выздоровели.

На утро воскресенья в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 49 человек - за сутки было выявлено четыре новых случая.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ГПСУ, Короанвирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Бондаренко утверждает, что ему угрожал заместитель Ермака
02 "Велюровый" карантин: протестующие устроили пикник под Офисом президента
03 Возле Куликова поля в Одессе мужчину избили из-за украинского языка
04 В Австралии зима: сильный холодный фронт распространяется по всей стране (Фото, Видео)
05 Выберите замочек и узнайте, что Вас ожидает в личной жизни
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта коронавируса в Украине и мире 3 мая: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Дизтопливо подешевело: В апреле оптовые цены упали на более чем 20%
Дизтопливо дешевеет: оптовые цены упали на более чем 20%
Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
Коронавирус в ГПСУ: сколько военнослужащих болеют COVID-19
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Весенние ритуалы на любовь, счастье и богатство
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь