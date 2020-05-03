Коронавирус во Львовской области: в Давыдове снимают ограничения на въезд и выезд

Новости Украины:Власти сняли ограничения на въезд и выезд из Давыдова возле Львова.

Штаб по ликвидации последствий ЧС принял решение снять запрет на выезд и въезд в село Давыдов во Львовской области, где на минувшей неделе зафиксировали вспышку заболевания коронавирусом, сообщает Давыдовская ОТГ на своей странице в соцсети Фейсбук.

"Учитывая контролируемую эпидситуацию и надлежащее выполнение всех поручений и распоряжений областного и местного уровней принято решение об отмене режима ограничения въезда и выезда в село Давыдов частного транспорта", – указано в сообщении ОТГ.

Как указано в сообщении, предпосылкой для отмены стало то, что "все лица из числа контактных соблюдают самоизоляцию , признаков респираторного заболевания у них не обнаружено".

В то же время, штаб оставил в силе другие противоэпидемические меры: дезинфекцию мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах, работу COVID-патрулей по контролю по соблюдению карантинных требований и социальное сопровождение лиц, находящихся на самоизоляции и других мало защищенных слоев населения, в том числе одиноких.

Как сообщалось, 29 апреля областной штаб по ликвидации последствий ЧС принял решение предпринять ряд ограничительных и противоэпидемических мер в с.Давыдов возле Львова, где зафиксировали более 20 инфицированных коронавирусом.