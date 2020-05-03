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ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)

ДТП в Хмельницкой области: есть погибший (Видео)
20:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:Смертельное ДТП произошло в Хмельницкой области.

Смертельное ДТП произошло сегодня в Хмельницкой области. Спасатели деблокировали из искореженных в результате ДТП автомобилей двух мужчин, один из которых погиб, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГСЧС.

"3 мая в 10:00 ... поступило сообщение о том, что на автодороге М-12 близ села Гвардейское Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей ВАЗ 21063 и DAEWOO, нужна помощь в деблокирования пострадавших", - говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели с помощью специального аварийно-спасательного оборудования из искореженных автомобилей деблокировали травмированного 28-летнего водителя автомобиля DAEWOO и погибшего 55-летнего водителя легковушки ВАЗ 21063.

Специалисты Службы спасения "101" оказали первую домедицинскую помощь травмированному и передали его работникам скорой для оказания квалифицированной помощи.

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Причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют правоохранители.

Напомним, в Обухове в результате ДТП на обочину с высоты вылетели грузовик и легковушка.

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ДТП, Хмельницкая область, ГСЧС.
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