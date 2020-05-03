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На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса

На Ровенщине 29 новых случаев коронавируса
23:13 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На Ровенщине возросло количество зараженных коронавирусом.

По состоянию на вечер воскресенья, 3 мая, на Ривненщине подтверждено 29 новых случаев заболевания COVID-19, сообщил глава ОГА Виталий Коваль на своей странице в Фейсбук.

По информации Коваля, новые случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в: с.Белевские Хутора Ривненского района; по одному – в с.Нагоряны, с.Крылив, с.Будераж Дубенского района; 11 в г.Ровно; один в с.Лопавше Демидовского района; 4 в Малой Любаше Костопольского района; 2 в г.Здолбунове; один в с.Смордва Млиновского района; по одному в Сарнах, с.Орловка, с.Глушиця Сарненского района; два в с.Тучин, один в с.Посягва Гощанского района.

"Возраст больных от 3 до 76 лет. Среди больных один медик. Это женщина с с.Будераж, которая работает лаборанткой перинатального центра и контактировала с беременной больной", – написал глава ОГА.

Коваль подчеркнул, что сегодня зафиксирован первый случай в Демидовском районе. "Это 66-летняя женщина, которая находилась некоторое время в Ужгороде. Сейчас она госпитализирована в Дубенскую ЦРБ", – уточнил чиновник.

Всего количество больных COVID-19 в Ривненской области составляет 762 случая. Из них - 18 летальных.

"Выздоровело уже 85 человек! ПЦР-тесты показали дважды отрицательный результат 7 больным. Это 2 жителей с с.Зоря, 1 из Сарненского и 4 из Рокитновского районов. В том числе глава Рокитновской РГА, районного совета и главный врач Рокитновской ЦРБ", – подчеркнул Коваль.

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Ровенщина, Коронавирус, Covid-19.
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