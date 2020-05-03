На Днепропетровщине в доме произошел взрыв газа (Видео)

Новости Украины:В Днепропетровской области в жилом доме произошел взрыв газового баллона.

В Днепропетровской области загорелся дом - предварительно, из-за взрыва газовго баллона, передает пресс-служба ГСЧС.

"3 мая в 12:29 ... поступило сообщение о том, что на территории дачного общества по улице Сиреневая села Дмитровка Петропавловского района горит дом", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, прибыв на место, спасатели установили, что предварительно в результате взрыва газового баллона произошло разрушение одноэтажного дома (полностью) и возник пожар на площади 64 кв. метра.

На момент разрушения владельцы дома отсутствовали. На месте погибших и пострадавших нет.

Пожар локализован в 13:19 и в 14:04 ликвидирован.