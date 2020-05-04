В Нацполиции опровергли введение допсил Нацгвардии в Черкассах

Новости Украины:В полиции опровергли слухи о дополнительных силах Нацгвардии в Черкассах.

На улицах Черкасс дополнительных сил Нацгвардии нет, дежурные силы правоохранителей являются обычной практикой, заявил руководитель ГУНП в Черкасской области Виталий Куратченко.

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16.00-22.00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет", – говорится в сообщении на странице Черкасской ОГА в Фейсбук в воскресенье вечером.

Куратченко подчеркнул, что на распространяемом в Интернете видеозапечатлено одно авто. "Поэтому не распространяйте фейков!", – подытожил глава Нацполиции области.

Напоминаем, в Черкассах работают следственно-оперативные группы с целью выявления нарушений санитарных правил и норм относительно предотвращения заболеваемости в рамках уголовного производства по факту принятия решения об ослаблении карантина.