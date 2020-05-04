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На Буковине обнаружили почти 70 новых заражений COVID-19

На Буковине обнаружили почти 70 новых заражений COVID-19
00:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:За сутки выздоровели 21 человек.

В воскресенье, 3 мая, в Черновицкой области лабораторно подтверждено еще 69 случаев инфицирования новым коронавирусом COVID-19.

Из них 37 - в Черновцах, сообщил председатель Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук.

За сутки выздоровели 21 человек. Поэтому общее число выздоровевших - 159.

В общем от первого установленного случая количество заражений коронавирусом на Буковине составляет 1887 человек.

Отметим, что по состоянию на 09:00 3 мая, в Украине зафиксировано 11913 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровели - 1547, умерли - 288, остальные - лечатся.

Напоминаем, жители Чернигова, несмотря на действующие карантинные ограничения, связанные с опасностью распространения коронавируса, массово вышли на прогулку по центру города. На клумбах расцвели тюльпаны и сакуры, которые высадили несколько лет назад.

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Черновцы, Буковина, Коронавирус, Covid-19.
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