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Полиция возбудила дело по факту использования запрещенной символики

Полиция возбудила дело по факту использования запрещенной символики
02:40 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Нацполиция

Новости Украины:Полиция Одесчины открыла дело по факту использования запрещенной символики.

В одном из сел Одесской области первого мая мужчина вывесил на крышу дома красный флаг с запрещенной коммунистической символикой. По данному факту полиция возбудила дело.

Об этом информирует сообщение полиции Одесской области.

"Первого мая 52-летний житель одного из сел района на крыше собственного дома вывесил красный флаг с запрещенной украинским законодательством коммунистической символикой".

По словам мужчины, таким образом он пытался отметить Международный день труда.

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Флаг полицейские изъяли и внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по этому факту. Отмечается, что расследование будет проводиться по. 1 ст. 436-1 Уголовного кодекса: изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов.

Мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без.

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Полиция, Символика, Флаг, 1 мая, Нацполиция.
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