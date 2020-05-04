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На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом

На Житомирщине еще 7 человек заразились коронавирусом
05:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:В Житомирской области зафиксировали еще 7 случаев коронавируса.

В Житомирской области за воскресенье подтверждено 7 новых случаев заболевания коронавирусом, три теста показали повторное инфицирование, сообщил глава ОГА Виталий Бунечко.

"По результатам лабораторного исследования 154 проб, по состоянию на 21:30, количество больных COVID-19 выросло на 7 человек. Кроме того, три повторные пробы у жителей Житомира показали наличие болезни в организме", – написал чиновник на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

Таким образом общее количество заражений составило 430 человек. Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 151 человек, в Коростене - 89 и в Бердичеве - 80.

Напоминам, с начала вспышки коронавируса в Житомирской области подтвердили 423 случая заражения коронавирусом, только за последние сутки количество больных увеличилось на 30 человек.

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Житомирщина, Коронавирус, Covid-19.
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