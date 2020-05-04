Во Львовской области количество больных COVID-19 превысило 500

Новости Украины:Во Львовской области на утро 4 мая 506 человека заболели коронавирусом.

Во Львовской области по состоянию на 8:00 4 мая зафиксировано 506 случаев заболевания COVID-19, из них 33 за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По состоянию на 8:00 во Львове и Львовской области подтверждено 506 случаев инфицирования коронавирусом, из них 15 - летальные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за весь период карантина во Львовскую областную инфекционную больницу обратились 2140 человек, госпитализированы - 413, на амбулаторном лечении - 1727 человек, выписаны - 277 человек. Сейчас в больнице находится 138 человек, из них в реанимации - 6 человек, на аппаратные ИВЛ - 3 человека.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена - у 506 человек, 15 человек умерли. 95 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры в городе провели 163 ПЦР-теста, из которых 33 - положительные.