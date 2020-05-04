Грозы, град и шквалы: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Новости Украины:В ближайшие сутки в Украине пройдут дожди с грозами, в Карпатах - мокрый снег.

В Украине в понедельник ожидаются грозы, шквалы и повышения уровней воды на реках бассейнов Прута и Сирета. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"4 мая в Украине грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В то же время в южных, восточных, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой и Ривненской областях сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Кроме того, в течение 4 мая, вследствие ожидаемых значительных осадков, на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается повышение уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями на 8 час 3 мая, без негативных последствий.

Напомним, во вторник, 5 мая, ночью местами небольшой дождь (в большинстве западных областей без осадков), днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.

В Киеве 5 мая ночью местами небольшой дождь, днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, вдень 16-18°.