Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю

В ближайшие сутки, 4 мая, погоду в Украине будет определять влажная, но термически неоднородная воздушная масса: от прохладной в западной части страны до по-летнему теплой на юге и востоке, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.
В понедельник в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на востоке и юге юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°, на юге и востоке до 26°.
В Киеве - ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 30,1 в 2018г., самая низкая ночью -0,6 в 1965г.
Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в городах Украины:
Во вторник, 5 мая, ночью местами небольшой дождь (в большинстве западных областей без осадков), днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.
В Киеве 5 мая ночью местами небольшой дождь, днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, вдень 16-18°.
Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua
В Украине 6 мая ночью местами пройдут небольшие дожди, в Карпатах - с мокрым снегом, днем повсеместно умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.
Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (в Карпатах заморозки 0-5°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.
6 мая в столице и Киевской области ожидаются ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.
Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua
На 7 мая синоптики прогнозируют ночью в западных, восточных и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.
8 мая в южных областях умеренный, ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.
Температура ночью 2-8° тепла, на юге и востоке до 11°, днем 11-17°, на востоке до 20°, 7 мая, в западных областях 8-14° тепла.
В Карпатах дождь с мокрым снегом, днем 8 мая без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 7 мая 1-6° тепла, 8 мая 4-9°.
В Киеве и области 7-8 мая без существенных осадков, только днем 7 мая пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.
Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua
Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020
Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.
Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.
Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.