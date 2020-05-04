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Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю

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Грозы накроют всю Украину: прогноз погоды на неделю
07:47 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В начале недели в Украине будут дожди с грозами, воздух будет оставаться теплым почти на всей территории страны.

В ближайшие сутки, 4 мая, погоду в Украине будет определять влажная, но термически неоднородная воздушная масса: от прохладной в западной части страны до по-летнему теплой на юге и востоке, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В понедельник в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, на востоке и юге юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, днем 18-23°, в западных, Житомирской и Винницкой областях 14-19°, на юге и востоке до 26°.

В Киеве - ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 мая самая высокая температура днем была 30,1 в 2018г., самая низкая ночью -0,6 в 1965г.

Прогноз погоды на 4 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 4 мая, в городах Украины:

  • Ужгород – +16...+18
  • Львов – +15...+17
  • Ивано-Франковск – +16...+18
  • Тернополь – +15...+17
  • Черновцы – +16...+18
  • Хмельницкий – +16...+18
  • Луцк – +15...+17
  • Ровно – +16...+18
  • Житомир – +16...+18
  • Винница – +16...+18
  • Одесса – +20...+22
  • Николаев – +21...+23
  • Херсон – +21...+23
  • Симферополь – +21...+23
  • Кропивницкий – +21...+23
  • Черкассы – +20...+22
  • Чернигов – +20...+22
  • Суммы – +19...+21
  • Полтава – +21...+23
  • Днепр – +23...+25
  • Запорожье – +23...+25
  • Донецк – +23...+25
  • Луганск – +23...+25
  • Харьков – +23...+25
  • Киев – +18...+20

Во вторник, 5 мая, ночью местами небольшой дождь (в большинстве западных областей без осадков), днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.

В Киеве 5 мая ночью местами небольшой дождь, днем повсюду умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, вдень 16-18°.

Прогноз погоды на 5 мая, фото: meteo.gov.ua

В Украине 6 мая ночью местами пройдут небольшие дожди, в Карпатах - с мокрым снегом, днем повсеместно умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек.

Температура в западных областях ночью 3-8° тепла (в Карпатах заморозки 0-5°), днем 11-16° тепла; на остальной территории ночью 7-12°, днем 14-19°, на востоке страны 17-22°.

6 мая в столице и Киевской области ожидаются ночью местами небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/сек. Температура ночью 7-12°, днем 14-19°.

Прогноз погоды на 6 мая, фото: meteo.gov.ua

На 7 мая синоптики прогнозируют ночью в западных, восточных и Одесской областях, днем на Правобережье кратковременный дождь, на остальной территории без существенных осадков.

8 мая в южных областях умеренный, ночью на Прикарпатье, днем в центральных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью 2-8° тепла, на юге и востоке до 11°, днем 11-17°, на востоке до 20°, 7 мая, в западных областях 8-14° тепла.

В Карпатах дождь с мокрым снегом, днем 8 мая без существенных осадков; ночью заморозки 0-3°, температура днем 7 мая 1-6° тепла, 8 мая 4-9°.

В Киеве и области 7-8 мая без существенных осадков, только днем 7 мая пройдет кратковременный дождь. Температура ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

Прогноз погоды на 7 мая, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 мая, фото: meteo.gov.ua

2020 год может стать самым жарким в истории наблюдений

Напомним, синоптики рассказали о погоде на лето 2020

Погода в Украине с самого начала 2020 года отличается нестабильностью, а лето может стать настоящим испытанием, поставив рекорды жары. Это может не только доставить дискомфорт украинцам, но и привести к проблемам с урожаем. Об этом рассказал директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида По данным специалиста, в Украине стабильно растет средняя температура не только летом, но и зимой.

Дождь в Киеве побил все рекорды за прошедшие годы

Кульбида предупредил украинцев, что стоит забыть о холодных и снежных зимах. А к жаркому и сухому лету, наоборот, стоит привыкать.

Кроме того, Николай Кульбида прогнозирует, что холодных зим в Украине уже не будет, равно как и снежных. Или же они станут случаться гораздо реже, чем сейчас. Осадки в виде снега будут, но при высокой температуре воздуха у снежного покрова не будет шансов - он не успеет образоваться.

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Погода, Дожди, Укргидрометцентр, Тепло, Заморозки, Синоптики, Потепление, Весна, Прогноз погоды, Грозы, Погода в мае.
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