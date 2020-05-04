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В Киевской области коронавирусом заболели более ста медиков

В Киевской области коронавирусом заболели более ста медиков
11:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Киевской области подтверждено 853 случая заболевания COVID-19, из них 78 детей и 101 медработник.

 В Киевской области коронавирусом заболели двое священнослужителей и 101 медицинский работник, всего в регионе COVID-19 подтвержден у 853 людей, сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации (ОГА).

"По состоянию на 8:00 4 мая в Киевской области 853 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, из них 78 - у детей, за сутки + 69 лабораторно подтвержденных случаев, 17 летальных случаев", - сказано в сообщении ОГА на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что случаи COVID-19 подтверждены у 101 медицинского работника, из которых 56 работает в медицинских учреждениях города Киева, 45 - в учреждениях здравоохранения Киевской области, также в г.Бровары заболел коронавирусом водитель экстренной медицинской помощи.

В Украине количество заболевших коронавирусом превысило 12 000

Кроме того, COVID-19 подтвержден у двух священнослужителей из с.Новые Петровцы Вышгородского района и с.Кийлов Бориспольского района.

"На стационарном лечении находится 159 жителей Киевской области с лабораторно подтвержденным COVID-19, 694 человека находятся на самоизоляции под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

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Киевская область, Медики, Коронавирус, Covid-19.
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