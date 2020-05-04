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Из Египта и ОАЭ в Украину прибыли более 350 украинцев

Из Египта и ОАЭ в Украину прибыли более 350 украинцев
12:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГПСУ

Новости Украины:Из Египта и ОАЭ в воскресенье в Украину прибыли более 350 украинцев.

За прошедшие сутки в пунктах пропуска на государственной границе сотрудники Госпогранслужбы Украины оформили на въезд и выезд 13тыс. человек, в том числе пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено", - говорится в обнародованном в понедельник пресс-службой Госпогранслужбы Украины сообщении.

Также в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.

"Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Ни один из пассажиров на самочувствие не жаловался", - говорится в информации.

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За прошлые сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружили. "Напомним, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. грн", - добавили в ведомстве.

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Египет, ОАЭ, Госпогранслужба, Эвакуация украинцев.
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