Скачать
Пятница, 01.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
В Киеве за сутки COVID-19 заболели более полсотни человек
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Нацбанк: Экономика Украины упадет на 11% во втором квартале
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Кто король супертяжеловесов: Джошуа и Фьюри проведут бой
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 2 мая

Эвакуация украинцев: домой вернулись еще 400 граждан

Эвакуация украинцев: домой вернулись еще 400 граждан
13:14 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:30 апреля в Украину вернулись 400 человек, которых эвакуировали из Ливана, Болгарии и Кипра на фоне пандемии коронавируса.

В Украину 30 апреля из Ливана, Болгарии и Кипра прибыли самолетами 400 человек.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В условиях карантина, введенного Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой. За прошедшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекли ориентировочно 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.

При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу были оформлены на въезд.

Также за прошедшие сутки в аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр).

"Этими самолетами в Украину прибыли 4 сотни пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантином ограничения с применением приложении "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - заявили пограничники.

В Украину из-за границы вернулись еще 300 граждан

Также за минувшие сутки на границе выявили двух нарушителей карантина.

Россиянин, который 21 апреля подписал добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию, появился в аэропорту "Борисполь". На него сотрудники Нацполиции составили протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).

Кроме того, в украинца, котрый не отбыл и половины срока самоизоляции и приехал на границу с Беларусью, полицейские взяли объяснение для составления соответствующего протокола по месту жительства.

Пограничники напомнили, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кипр, Болгария, Ливан, ГПСУ, Коронавирус, Эвакуация украинцев.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Испортят самочувствие на весь день: продукты, которыми не стоить завтракать
02 С Днем труда: красивые поздравления с 1 мая
03 Пройдите визуальный тест, чтобы узнать свою самую слабую сторону
04 Ушла из жизни солистка известной поп-группы "Фристайл"
05 В Египте произошел масштабный теракт, много погибших и раненых
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 1 мая
Пожары уничтожили около 5% Чернобыльского заповедника
Огонь уничтожил около 5% Чернобыльского заповедника
Степанов: Ситуация с коронавирусом позволяет начать смягчение карантина
Степанов: Карантин в Украине будет смягчен с 11 мая
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Вера Кекелия стала мамой: имя малыша
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь