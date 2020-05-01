Эвакуация украинцев: домой вернулись еще 400 граждан

В Украину 30 апреля из Ливана, Болгарии и Кипра прибыли самолетами 400 человек.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
"В условиях карантина, введенного Украиной и другими странами, интенсивность международного движения остается низкой. За прошедшие сутки государственную границу Украины на въезд и на выезд пересекли ориентировочно 13 тыс. человек", - говорится в сообщении.
При этом большинство лиц, которые пересекли украинскую границу были оформлены на въезд.
Также за прошедшие сутки в аэропорту «Борисполь» пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта «Киев» оформили специальные пассажирские авиарейсы из Бейрута (Ливан), Софии (Болгария) и Ларнаки (Кипр).
"Этими самолетами в Украину прибыли 4 сотни пассажиров. Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела, или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ. Пассажиры этих авиарейсов выбрали предусмотренные карантином ограничения с применением приложении "Дій вдома". После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам", - заявили пограничники.
Также за минувшие сутки на границе выявили двух нарушителей карантина.
Россиянин, который 21 апреля подписал добровольное согласие на 14-дневную самоизоляцию, появился в аэропорту "Борисполь". На него сотрудники Нацполиции составили протокол по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КоАП).
Кроме того, в украинца, котрый не отбыл и половины срока самоизоляции и приехал на границу с Беларусью, полицейские взяли объяснение для составления соответствующего протокола по месту жительства.
Пограничники напомнили, что за нарушение правил карантина ст. 44-3 КУоАП предусматривает штраф от 17 тыс. грн.