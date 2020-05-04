В Госпогранслужбе 17 работников заболели COVID-19

Новости Украины:В Государственной пограничной службе Украины зафиксировано 17 случаев COVID-19, один военнослужащий выздоровел.

По состоянию на понедельник 17 военнослужащих и работников Государственной пограничной службы Украины имеют лабораторно подтвержденный диагноз Covid-19, в частности в воскресенье заболели еще трое сотрудников Госпогранслужбы.

"Вчера лабораторное подтверждение заболевания COVID-19 получили еще трое представителей Государственной пограничной службы Украины в Одесской области. В подразделениях провели необходимую дезинфекцию помещений и приняли все меры предосторожности, в частности, и о направлении на самоизоляцию под контролем врачей ведомства персонала, контактировавшего с больными", - сообщается на сайте Госпогранслужбы в понедельник.

В общем, по состоянию на понедельник, из общего количества военнослужащих и работников Госпогранслужбы, болеющих COVID-19, выздоровел 1 военнослужащий.

Отмечается, что для предотвращения заражения и распространения заболевания еще в конце февраля ведомство начало принимать соответствующие меры. В частности введен механизм, согласно которому на самоизоляцию или обсервацию отправляются все пограничники, которые контактировали с больными - и теми, которые пересекли границу, и коллегами по службе, и близкими, с которыми военнослужащие контактируют в быту.

На данный момент под контролем медиков находятся более трехсот пограничников, которые контактировали с больными. Подавляющее большинство контактных лиц находятся на самоизоляции, остальные изолированы в подразделениях или обсерваторах.